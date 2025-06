Tennis, Master Indian Wells: ecco quanto guadagneranno i vincitori…

Mancano poche ore alla fine dell’edizione 2014 di Indian Wells, primo Master series stagionale dal ricco montepremi: con la Pennetta ancora in corsa per il titolo, questa attuale sarà ricordata come la migliore edizione per i colori azzurri, sotto tutti i punti di vista…

Il montepremi californiano ha infatti premiato tutti i 4 finalisti: se i due vincitori intascheranno un milione di dollari a testa (e mille punti in classifica ndr), la metà della cifra andrà ai due finalisti che aggiungeranno anche 600 punti ai loro ranking.

Federer, Djokovic, Pennetta e Radwanska in 4 porteranno via complessivamente la bellezza di 3 milioni di dollari, ma cifre interessanti sono andate anche agli altri tennisti eliminati nei turni successivi: facendo i conti in tasca soprattutto ad azzurri ed azzurre, si nota come fatta eccezione per pochi, il bilancio è stato positivo.

Tra gli uomini Paolo Lorenzi, eliminato al secondo turno, ha comunque portato a casa 16 mila dollari e 25 punti che lo aiuteranno a scalare ulteriori posizioni in classifica. Seppi, eliminato al terzo turno da Wawrinka, porta a casa 28 mila dollari e 45 punti, mentre Fabio Fognini, out negli ottavi contro Dolgopolov, ha dalla sua 90 punti e 52 mila dollari.

Ma è in campo femminile che l’Italia ormai dà il meglio di sè: detto della Pennetta, anche la Giorgi può sorridere per gli ottavi di finale che le fruttano 120 punti e 52 mila dollari. Deludono la Errani e la Vinci, fuori al terzo turno e con 28 mila dollari e 65 punti a testa che allevieranno parzialmente la delusione per un torneo anonimo.

Dopo tante sconfitte al primo turno, la Schiavone ha trovato il primo successo stagionale (al pari della Vinci ndr), chiudendo però subito la corsa al secondo turno che le è valso comunque un prize money di 16 mila dollari e 35 punti in classifica. Negativa invece l’esperienza di Karin Knapp, out al primo turno con appena 10 punti ed 11 mila dollari in cascina.

