Tennis, Master Indian Wells: bestia nera Dolgopolov, Fognini ko

Finisce agli ottavi di finale il torneo di Indian Wells per Fabio Fognini: il ligure è stato sconfitto dall’ucraino Dolgopolov, ultimo a sconfiggerlo anche a Rio de Janeiro dopo il magico periodo con due finali consecutive.

Il giustiziere di Nadal parte subito forte e va subito avanti 3-0, Fognini prova a rientrare in partita ma non va oltre i due turni di battuta tenuti a fatica, prima di cedere per la seconda volta il servizio e questa volta anche il set per 6-2.

Più combattuto il secondo parziale, dove Fabio sventa una palla break nel secondo game, ma nel decimo ed ultimo gioco arriva ai vantaggi e cede dopo aver annullato una palla match.

Foto: Federtennis