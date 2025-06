Tennis, Master Indian Wells: azzurri, ora si fa sul serio!

Poche ore ancora di attesa e sarà tempo di primo turno ad Indian Wells anche per i colori azzurri: le prime a scendere in campo Karin Knapp, che dalle ore 20 sfiderà la wild card Taylor Townsend: in caso di vittoria al secondo turno sarà derby con la Pennetta. Sul campo 5 per il secondo incontro odierno, la neo qualificata Camila Giorgi sarà opposta alla tedesca Andrea Petkovic.

Nella notte invece Francesca Schiavone proverà ad ottenere il primo successo stagionale contro la tedesca Mona Barthel; in caso di qualificazione incrocerebbe l’australiana Stosur, mentre al terzo turno possibile derby con una tra la Knapp e la Pennetta.

Parte bassa del tabellone per Sara Errani, che attende la vincente del confronto tra l’israeliana Peer ed una qualificata; discorso analogo per Roberta Vinci, spettatrice interessata della sfida tra la bulgara Pironkova e la statunitense di Fed Cup Madison Keys.

In campo maschile, dopo aver superato brillantemente i due turni di qualificazione, Paolo Lorenzi è atteso dal main draw del primo Master Series stagionale. Secondo turno già in cassaforte per Fabio Fognini, in attesa dell’esito della sfida tra Golubev ed Harrison, così come Andreas Seppi aspetta il vincitore dell’incontro tra Sam Querrey ed un qualificato.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Tennis

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com