Tennis, l’inarrestabile Fognini

Ci son voluti Novak Djokvic e David Ferrer per sconfiggerlo in questo 2014: fatta eccezione il primo torneo dell’anno a Chennai, dove a causa di problemi fisici è stato eliminato al secondo turno, quest’anno il Fogna nazionale si è arreso solamente al numero uno al mondo agli ottavi dell’ Australian Open ed al numero quattro, ma tra i leader sulla terra battuta.

Nel mezzo la splendida prestazione in Coppa Davis, dove praticamente da solo ha trascinato l’Italia ai quarti di finale e la vittoria al torneo di Vina del Mar, la terza in carriera sempre sull’amata terra rossa: una scia di risultati che lo hanno portato a ben 9 vittorie consecutive prima della sconfitta di ieri, con addirittura 22 vittorie sulle ultime 24 gare sulla superficie a lui più consona.

Il best ranking in carriera, con il numero 14 nella classifica Atp è ormai una realtà, ma il Fogna se dovesse raggiungere almeno le semifinali a Rio de Janeiro dove è impegnato questa settimana, potrebbe addirittura vedersi ai margini della top ten, obiettivo che quest’anno con il rendimento attuale non appare impossibile.

