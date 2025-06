Tennis, le azzurre in gara nei tornei Wta

Con la Coppa Davis che incombe tra gli uomini, la prossima settimana sarà tutta dedicata alle donne impegnate nei tornei del circuito Wta: a Charleston, negli USA, toccherà a Sara Errani difendere i colori azzurri.

La romagnola, che da domani sarà fuori dalla top ten dopo oltre un anno di permanenza, ha usufruito di un bye al primo turno ed attende interessata l’esito della sfida tra l’argentina Paula Ormaechea ed un’atleta proveniente dal tabellone delle qualificazioni.

Da Charleston al Messico, per la precisione a Monterrey, dove Flavia Pennetta è la prima testa di serie: per la brindisina al primo turno sfida contro la veterana giapponese Kimiko Date Krumm, numero 93 nel ranking Wta; in tabellone anche Karin Knapp, accreditata della settima testa di serie ed opposta alla serba Jovana Jaksic.

In corsa nelle qualificazioni anche Gioia Barbieri, impegnata nell’ultimo turno.

Foto: Tonelli Federtennis