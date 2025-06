Tennis: italiani in campo nei tornei ATP-WTA della prossima settimana da Sinner a Paolini

Andiamo a dare uno sguardo a come sarà composta la prossima settimana dei tornei ATP e WTA, in quella che è la parte di mezzo della breve stagione su erba che porta a Wimbledon. Si tratta anche di una delle settimane più competitive dell’anno, con ben tre 500 (due ATP e uno WTA).

In particolare, a Halle il motivo più ovvio d’interesse è il ritorno in campo di Jannik Sinner, ai primi passi dopo la finale al Roland Garros che ha fatto la storia, anche se il numero 1 l’avrebbe voluta intendere in un altro modo. Con il leader del ranking mondiale anche Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi. Nessun italiano nelle qualificazioni; in doppio abbiamo Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che difendono il titolo di un anno fa, e proprio qui c’è uno dei rari casi di qualificazioni proprio in doppio. Coinvolti anche Cobolli e Darderi.

Al Queen’s, invece, dopo il ritorno atteso 52 anni del torneo femminile giunge il momento degli uomini. Dovevano esserci sia Lorenzo Musetti che Matteo Berrettini, ma, per motivi diversi, i due hanno rinunciato. All’Italia resta così Matteo Arnaldi, mentre tenterà di entrare dalle qualificazioni Mattia Bellucci.

Andando sulla quota WTA, a Berlino c’è il ritorno di Jasmine Paolini in un torneo che, fondamentalmente, vede la presenza di tutte le big tranne Iga Swiatek. Per la toscana ci sarà anche l’impegno in doppio al fianco di Sara Errani, il primo da campionesse in carica del Roland Garros. Nessun’azzurra presente nelle qualificazioni.

Infine, a Nottingham c’è l’unico WTA 250 della settimana. Vi partecipa Lucia Bronzetti, dentro di tre posti in un torneo nel quale si cimenta per la prima volta nella propria carriera. Nessun’italiana è entrata nel tabellone di qualificazione.