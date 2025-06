Tennis, Italia in corsa anche quest’anno per qualificarsi in tutti i tornei delle Finals

L’Italia è in corsa per le Finals di fine anno in tutte le classifiche: come già accaduto lo scorso anno, anche nel 2025 gli azzurri potrebbero qualificarsi per l’ultimo torneo stagionale in tutte le specialità previste, ed in due casi su quattro la vittoria in uno Slam pone più di una seria ipoteca.

Nel singolare maschile la vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open e nel doppio femminile l’affermazione di Sara Errani e Jasmine Paolini al Roland Garros, oltre a proiettare gli azzurri rispettivamente al secondo ed al primo posto nella Race, consente loro di poter usufruire, eventualmente, dello slot riservato ai campioni Slam.

Nel singolare maschile, oltre al citato Jannik Sinner, è in piena corsa per le Finals anche Lorenzo Musetti, il quale è attualmente quinto in graduatoria. Più in bilico le situazioni, al momento, di Jasmine Paolini, settima nel singolare femminile e di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, sesti nel doppio maschile.

RACE ATP SINGOLARE

1 Carlos Alcaraz 5740 (Campione Roland Garros)

2 Jannik Sinner 3950 (Campione Australian Open)

3 Alexander Zverev 2925

4 Jack Draper 2690

5 Lorenzo Musetti 2600

6 Novak Djokovic 2580

7 Casper Ruud 2075

8 Tommy Paul 1900

RACE WTA SINGOLARE

1 Aryna Sabalenka 6420

2 Coco Gauff 4598 (Campionessa Roland Garros)

3 Madison Keys 3779 (Campionessa Australian Open)

4 Iga Swiatek 3658

5 Mirra Andreeva 3485

6 Jessica Pegula 2789

7 Jasmine Paolini 2470

8 Elena Rybakina 2190

RACE ATP DOPPIO

1 Marcelo Arevalo/Mate Pavic 4905

2 Harri Heliovaara/Henry Patten 4460 (Campioni Australian Open)

3 Marcel Granollers/Horacio Zeballos 3605 (Campioni Roland Garros)

4 Christian Harrison/Evan King 3040

5 Julian Cash/Lloyd Glasspool 2895

6 Simone Bolelli/Andrea Vavassori 2810

7 Neal Skupski/Joe Salisbury 2790

8 Kevin Krawietz/Tim Puetz 2250

RACE WTA DOPPIO

1 Sara Errani/Jasmine Paolini 4381 (Campionesse Roland Garros)

2 Taylor Townsend/Katerina Siniakova 4210 (Campionesse Australian Open)

3 Diana Shnaider/Mirra Andreeva 3970

4 Su-Wei Hsieh/Jelena Ostapenko 2601

5 Asia Muhammad/Demi Schuurs 2065

6 Jiang Xinyu/Wu Fang-Hsien 1950

7 Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe 1850

8 Laura Siegemund/Beatriz Haddad Maia 1745