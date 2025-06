Tennis, Indian Wells: Roberta Vinci in lacrime dopo la prima vittoria dell’anno VIDEO

Non è riuscita a trattenere le lacrime Roberta Vinci dopo il primo successo dell’anno: ad Indian Wells la tarantina, nell’intervista post partita ha ringraziato tutto lo staff e l’amica inseparabile Sara Errani. Dopo un inizio d’anno non proprio semplice, con questa vittoria l’auspicio è che per la tarantina possa esserci un nuovo inizio come ha lei stesso affermato dopo il successo contro Madison Keys.

