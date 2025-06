Tennis: in Atp la prossima settimana si gioca a Zagabria, Montpellier e Vina del Mar

Mettendo in archivio il week end di Coppa Davis, la stagione Atp è subito pronta a ripartire: in Cile a Vina del Mar ci sarà proprio il reduce di Mar del Plata Fabio Fognini a rappresentare l’Italia nel main draw.

Il tennista ligure usufruisce di un bye al primo turno e al debutto affronterà il vincente tra lo sloveno Aljaz Bedene e il francese Stephane Robert: ai nastri di partenza anche Filippo Volandri e Paolo Lorenzi, mentre nelle qualificazioni è ancora impegnato Potito Starace.

In Europa invece si gioca a Montpellier e Zagabria: in Francia nessun azzurro è nel main draw ma resta in corsa il napoletano Lorenzo Giustino, giunto all’ultimo turno delle qualificazioni dopo aver battuto il francese Burquier in tre set per 6-4 1-6 6-3. Al turno decisivo sfiderà il vincente tra Fucsovics ed Albano Olivetti. Atteso dal secondo turno anche Erik Crepaldi contro l’americano Kraijcek.

In Croazia invece dei 7 azzurri in gara resta in corsa il solo Marco Cecchinato, testa di serie numero 5 e vincitore nel derby con Stefano Napolitano al secondo turno: out anche il baby Quinzi.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Tennis

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com