Tennis, il quadro degli azzurri nella prossima settimana tra Atp e Wta

Ci si appresta a vivere un’altra settimana importante per i colori azzurri tra Atp e Wta: in campo maschile, tutti sognano la terza finale consecutiva per Fabio Fognini, che così come Filippo Volandri attende un tennista proveniente dalle qualificazioni a Rio de Janeiro, dove Rafa Nadal e David Ferrer (avversario del ligure in finale oggi a Buenos Aires ndr) sono le prime due teste di serie, con il Fogna numero 3 del seeding.

Sempre nella città delle prossime Olimpiadi estive, in campo femminile c’è Francesca Schiavone, testa di serie numero due che attende al primo turno la spagnola Dominguez Lino. Nelle qualificazioni Natassja Burnett è al turno decisivo, ma attende la numero uno Glushko.

A Marsiglia per gli uomini Andreas Seppi è la quarta testa di serie dell’Open 13, tradizionale appuntamento indoor di Marsiglia da 549.000 euro di montepremi. Il tennista altoatesino usufruirà di un bye al primo turno, per poi debuttare contro il vincente tra il francese Michael Llodra e lo slovacco Lukas Lacko. Nelle qualificazioni nulla da fare per Giustino e Marcora.

I petrodollari hanno invaso anche il tennis: dopo Doha, la prossima settimana torneo a Dubai per le azzurre, con Sara Errani, testa di serie numero 4, e Roberta Vinci ammesse direttamente al tabellone principale del “Dubai Duty Free Tennis Championships”. Il sorteggio le ha posizionate accanto: se la tarantina Roberta riuscirà a battere all’ esordio la rumena Sorana Cirstea (prima sfida tra le due ndr), troverà la romagnola Sara (bye al 1° turno) in un derby al secondo turno. Serena Williams e Agnieszka Radwanska sono le prime due teste di serie del torneo.

Nelle qualificazioni, Flavia Pennetta e Camila Giorgi sono giunte al terzo e decisivo turno. La brindisina ha battuto per 7-6 (3) 6-0 la kazaka Yulia Putintseva, classe 1995 e numero 128 del ranking: ultimo ostacolo prima del main draw l’austriaca Yvonne Meusburger. La Giorgi invece ha superato nettamente per 6-1 6-2 la tedesca Andrea Petkovic, numero 4 del seeding delle qualificazioni ed al prossimo decisivo turno sfiderà la ceca Karolina Pliskova.

Nulla da fare invece per Karin Knapp: l’altoatesina, ha perso per 6-0 7-5 con la tedesca Annika Beck, classe 1994 e numero 55 del ranking.

