Tennis: il punto sulle qualificazioni Atp

Con il week end di Davis in fase conclusiva, è già tempo di qualificazioni per i tornei Atp della prossima settimana: a Vina del Mar, con Fognini, Volandri e Lorenzi in tabellone principale, nelle qualificazioni c’è anche Potito Starace, che al primo turno ha battuto nel derby fratricida Alessandro Giannessi per 6-3 6-2.

Al secondo turno il campano di Cervinara affronterà Facundo Arguello.

A Zagabria sono addirittura in 6 al secondo turno: debutti positivi infatti per Matteo Viola, Gianluigi Quinzi, Andrea Arnaboldi, Flavio Cipolla, Marco Cecchinato e Stefano Napolitano (vincitore nel derby con Salvatore Caruso ndr): unico eliminato Riccardo Bellotti.

A Montpellier invece avanzano Lorenzo Giustino ed Erik Crepaldi, anch’egli vincitore ai danni di un connazionale, Roberto Marcora, eliminato al pari di Alessandro Bega.

