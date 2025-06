Tennis, i criteri di qualificazione a Rio 2016

Mancano ancora due anni e mezzo e tante cose possono ancora cambiare in chiave ranking Atp, ma l’unica cosa che non cambierà è il numero di qualificati alle Olimpiadi di Rio 2016: saranno infatti 64 i tennisti e le tenniste che saranno ammesse al tabellone principale della rassegna a cinque cerchi.

I criteri di qualificazione saranno gli stessi: per il singolare l’accesso è stato garantito ai primi 56 atleti del ranking ATP o WTA con riferimento probabilmente ad inizio luglio, con il limite di quattro atleti per nazione. Se tra i primi 56 tennisti dovessero essere presenti troppi atleti della stessa nazione, sulla scorta di quanto successo a Londra 2012, saranno ammessi solo i primi quattro cedendo il posto ai giocatori oltre la 56ª posizione, con 2 posti assegnati dalla Tripartite Commission a giocatori provenienti da piccole nazioni ed altri 6 in base al ranking ed al paese di provenienza.

Nei doppi saranno 32 le coppie, con 24 di queste ammesse in base al ranking ed altre 8 scelte dalla ITF in base al ranking ed al paese di provenienza; nel doppio misto invece sui 16 team complessivi, 12 saranno formati da giocatori già qualificati nelle altre specialità ed ancora dopo i primi 4 giorni di qualificazione, mentre le restanti 4 coppie saranno scelte dalla ITF in base al ranking ed al paese di provenienza.

Per l’Italia in base agli standard attuali sarebbero qualificati Fognini e Seppi nel singolare maschile, con nessuna coppia in doppio; decisamente maggiori le chance tra le donne, con Errani, Vinci, Pennetta, Schiavone, Knapp e Giorgi in lotta per 4 posti.

Nel doppio Errani-Vinci a meno di improbabili stravolgimenti, dovrebbe essere la coppia azzurra nella corsa alla seconda medaglia in assoluto nella rassegna olimpica.

