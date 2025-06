Tennis, gli azzurri in campo la prossima settimana

Con il Master 1000 di Indian Wells alle porte in molti pensano a riposarsi e la tendenza riguarda anche tennisti e tenniste azzurre: la prossima settimana infatti saranno appena in 4 a scendere in campo nei tornei Atp e Wta: con Starace ancora in corsa nel tabellone delle qualificazioni, a San Paolo ai nastri di partenza del tabellone principale ci sono Filippo Volandri, che sarà opposto all’argentino Federico Delbonis e Paolo Lorenzi, che attende l’esito delle qualificazioni per conoscere il suo avversario.

Debutta domani Andreas Seppi, unico tennista azzurro al via del Dubai Duty Free Tennis Championships, ricco e prestigioso torneo ATP 500 in programma sui campi in cemento della città degli Emirati Arabi. L’ altoatesino affronta al primo turno il tedesco Florian Mayer, classe 1983 e numero 31 del mondo: Seppi ha vinto due dei tre precedenti tra i due.

In campo femminile sarà la sola Francesca Schiavone a scendere in campo a Florianopolis: in Brasile, nel torneo dotato di 250.000 dollari di montepremi, la tennista milanese sfida sui campi in cemento la ceca Barbora Zahlavova Strycova. La Schiavone ha vinto entrambi i precedenti con la numero 68 del mondo, probabile avversaria nelle semifinali di Fed Cup.

La milanese, in cerca di riscatto dopo un inizio stagione pessimo, cerca la prima vittoria dell’anno in singolare sul cemento brasiliano.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Tennis

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com