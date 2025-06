Tennis, Giustino e Cecchinato fuori al turno decisivo delle qualificazioni a Montpellier e Zagabria

Saranno impegnati solo a Vina del Mar i tennisti azzurri in questa settimana di tornei Atp: l’ultimo turno di qualificazioni in programma a Montpellier e Zagabria è stato indigesto per gli ultimi due superstiti italiani, Lorenzo Giustino e Marco Cecchinato.

Il tennista campano, classe 1991, è stato sconfitto in Francia dal gigante locale Albano Olivetti per 6-7(4) 6-4 6-4; nulla da fare invece in Croazia per Marco Cecchinato: il tennista siciliano, classe 1992, ha ceduto al tedesco Michael Berrer, numero 4 del seeding, con il punteggio di 6-2 6-2.

