Tennis: Fognini e Seppi, segnali positivi verso la Coppa Davis

Tra due settimane sarà nuovamente tempo di Coppa Davis ed il primo turno opporrà gli azzurri all’Argentina, una trasferta ostica ma non impossibile per quanto dimostrato dai nostri tennisti in questo inizio di stagione: Fognini-Seppi-Volandri-Bolelli è il poker scelto da Barazzuti (Starace quinta riserva ndr) per provare a raggiungere i quarti di finale in programma a marzo ed evitare un pericoloso spareggio a settembre per restare nel World Group.

In particolare Fabio Fognini ed Andreas Seppi hanno mostrato segnali di ripresa dopo un inizio anno preoccupante: il ligure, dopo aver rischiato addirittura il forfait per un infortunio alla gamba, ha debuttato alla grande nello Slam di inizio anno raggiungendo gli ottavi di finale dove ha ceduto soltanto al numero uno Djokovic.

Ma soprattutto Fognini ha dimostrato di essere pienamente recuperato fisicamente e psicologicamente: sarà lui l’arma principale per battere gli argentini (che privi di Del Potro schiereranno Berlocq, Monaco, Zeballos e Schwank ndr) per di più sulla terra rossa del Patinodromo Municipal “Adalberto Lugeadi” di Mar Del Plata, superficie a lui congeniale.

In netta ripresa appare anche Andreas Seppi: dopo l’influenza patita nel corso della Hopman Cup e l’eliminazione al primo turno del torneo di Sidney , l’altoatesino ha mostrato una buona condizione atletica nella torrida estate australiana, vincendo una maratona sul Centrale contro l’idolo di casa Leyton Hewitt, perdendo però al secondo turno contro l’americano Donald Young: sulla terra non sarà facile, ma classifica ed inerzia attuale lo vedono favorito sugli avversari.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Tennis

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com