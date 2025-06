Tennis, Fognini ai quarti a Vina del Mar

Fabio Fognini non tradisce le attese e nella notte italiana raggiunge i quarti al torneo Atp di Vina del Mar in Cile, battendo lo sloveno Bedene agli ottavi per 6-4 7-6 (0): dopo aver ottenuto un break in apertura, Fabio è stato raggiunto contro breakkato dallo sloveno sul 2-2, prima di strappare nuovamente il servizio allo sloveno nel nono gioco, andando poi a servire per il set sul 6-4.

Nella seconda frazione grande equilibrio fino al tie break, dove il ligure ha letteralmente strapazzato l’avversario senza lasciargli nemmeno un punto: adesso nei quarti questa sera troverà il francese Chardy. In caso di semifinali il Fogna potrebbe raggiungere il suo best ranking con il 14° posto in classifica, scavalcando il russo Youzhny appaiato con lui a quota 2100 punti.

Insomma un magic moment per Fognini, sottolineato anche da Murray che ha espresso preoccupazione per la prossima trasferta di Davis per la sua Gran Bretagna: “Giocare in Italia è sempre difficile, il tifo è molto caloroso – ha commentato il britannico – Fabio? Lo conosco da una vita, sta finalmente esprimendo il meglio delle sue qualità e per me può ambire tranquillamente alla top ten“.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com