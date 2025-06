Tennis, Flavia Pennetta l’ultimo baluardo delle fantastiche quattro?

Una è in declino già da un anno ed è anche in là con gli anni (Francesca Schiavone ndr), l’altra ha iniziato il 2014 nel peggiore dei modi (Roberta Vinci), la prima della classe alterna settimane di gran forma ad altre da dimenticare. Tra il nuovo che avanza e le storiche fantastiche quattro, Flavia Pennetta sembra essere l’unica a confermarsi su rendimenti accettabili: la brindisina, numero 22 del ranking e prossima a festeggiare 32 anni la prossima settimana (martedì 25 per la precisione ndr) sembra essere in netta ripresa in questo 2014.

Un buon Australian Open, chiuso con l’eliminazione ai quarti di finale per mano della vincitrice Na Li, la splendida impresa di ieri a Dubai contro la Radwanska sembrano far presagire ad una stagione in netta crescita rispetto a quella passata. Sembrano lontani i tempi del 2009 con la decima posizione, ma la top 15 (magari in alternanza con la corregionale Vinci ndr) appare un traguardo sempre più vicino.

Notizie positive anche per Barazzutti che in vista delle semifinali di Fed Cup ad Aprile in Repubblica Ceca, può contare su una giocatrice di sicuro affidamento.

