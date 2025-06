Tennis, Flavia Pennetta dopo la vittoria ad Indian Wells: “Gran giorno, ringrazio Fabio Fognini”

Ha vinto il torneo più importante della sua carriera, la prima italiana a trionfare in un Master 1000: Flavia Pennetta ritorna nell’olimpo del tennis mondiale, dopo il successo ad Indian Wells: “Sono felicissima – ha dichiarato l’azzurra subito dopo il trionfo – mi spiace per la Radwanska, spero il suo infortunio non sia grave. Oggi era il mio giorno, ho vinto uno dei tornei più importanti del circuito e quella di oggi è una giornata che premia il lavoro duro ed i sacrifici di tutti i giorni e che è giunto nel momento in cui meno me lo aspettavo. Ero arrivata qui per esprimere il mio miglior tennis, mai avrei pensato di arrivare in semifinale e addirittura di vincere“.

Spazio ai ringraziamenti: “Devo dire grazie a tutto il mio staff, al mio allenatore Salvador Navarri, mio padre Oronzo e mia madre Concita che in questi dieci giorni in Italia non hanno dormito per seguire in tv le mie partite. Ringrazio anche Fabio Fognini, seduto qui in tribuna a sostenermi (i due hanno postato una foto insieme su Twitter…)”.

“E’ un grande successo per Flavia, per la sua famiglia, immagino quanto avrà sofferto papà Oronzo davanti alla tv, e per tutto il tennis italiano. Un’altra, l’ennesima giornata storica”. Sono le prime parole del Presidente della FIT Angelo Binaghi raggiunto telefonicamente da SuperTennis e riportate dal sito federale. “E’ la più prestigiosa vittoria a livello individuale dopo il trionfo di Francesca Schiavone al Roland Garros quattro anni fa – ha aggiunto Binaghi – raggiunto con la forza dei nervi distesi e della serenità. Flavia sportivamente è caduta e risorta almeno un paio di volte, ma anche dopo l’operazione al polso e il lento recupero ero certo che sarebbe tornata protagonista. Non solo, in California, mi piace sottolinearlo, abbiamo messo in mostra anche il nostro futuro con la vittoria di Camila Giorgi contro la Sharapova”.

“Vincendo a Indian Wells Flavia ci ha regalato una serata di felicità”. Lo ha detto il Presidente del CONI Giovanni Malagò raggiunto telefonicamente da SuperTennis. “In questi giorni ho sentito spesso la Pennetta – ha continuato Malagò – da una parte era quasi sorpresa per quanto stava facendo, dall’altra era e serena e convinta dei propri mezzi. La sua è la vittoria della determinazione e della tenacia, dopo tutti i problemi fisici, la delicata operazione al polso, il rientro tra tanti dubbi. In campo aveva gli occhi della tigre”. Quindi ha concluso: “Il tennis italiano continua a regalarci vittorie e soddisfazioni”.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Tennis

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com

Foto: Twitter