Tennis: Fed Cup, inizia il nuovo corso azzurro

Domani saranno ufficializzati i nomi delle 4 convocate italiane per il primo turno di Fed Cup in programma 8 e 9 febbraio a Cleveland contro gli USA, ma è già noto da qualche giorno che sarà un quarto di finale all’insegna della novità per la squadra azzurra, che rinuncerà alle “fantastiche quattro” (Errani, Vinci, Pennetta e Schiavone ndr) per far posto a Knapp, Giorgi, Burnett e Matteucci.

Una scelta coraggiosa ma allo stesso tempo obbligata per Barazzuti, vuoi per il fitto calendario WTA che prevede trasferte transoceaniche per le big, vuoi anche per un ricambio generazionale che seppur non ancora necessario visti gli eccellenti risultati, va prima o poi fatto: va detto però che in caso di semifinali ad aprile le big hanno già dato disponibilità alla convocazione.

Per Knapp e Giorgi si tratterà del battesimo del fuoco nel torneo, con la prima chiamata ad essere la numero uno azzurra per ranking ed esperienza, mentre Camila è attesa alla prova del nove dopo un 2013 incoraggiante. La Burnett è pronta a dare il suo contributo, mentre per la Matteucci sarà il primo contatto con le “grandi”, lei che tanto bene fa a livello giovanile.

In ogni caso quelle italiane non dovrebbero essere le sole assenze di peso in quest’incontro: fuori Venus Williams per infortunio (come la Hampton), le americane dovrebbero rinunciare anche a Serena Williams, da tempo assente dalla manifestazione a squadre. Altro invito declinato per Sloane Stephens e Bethanie Mattek-Sands, interessate più al ricco torneo di Doha della settimana successiva.

Fatta la conta di rinunce ed assenze, per il capitano Mary Pierce resterebbero in piedi le ipotesi Madison Keys, Alison Riske, Lauren Davis, Christina McHale, Liezel Huber e Varvara Lepchenko.

