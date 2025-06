Tennis, Fed Cup: dopo Indian Wells nuove opzioni per Barazzutti?

La ritrovata affidabilità di Flavia Pennetta, gli alti e bassi di Camila Giorgi, la brillantezza persa dalla Errani, la Vinci, la Knapp e la Schiavone: ecco cosa lascia il Master 1000 di Indian Wells come indicazioni al capitano azzurro Corrado Barazzutti, in vista delle semifinali di Fed Cup in programma ad aprile in Repubblica Ceca.

Se in singolare la Pennetta è nettamente la più costante come rendimento, in doppio Errani-Vinci si conferma la coppia numero uno al mondo: sul cemento poi la brindisina è da tempo la numero uno azzurra e contro la Kvitova e la Safarova ha tutte le carte in regola per avere la meglio.

Insomma tre nomi su quattro sembrano scontati sulla lista del capitano azzurro: l’unico dubbio resta sul quarto nome, con la Giorgi nettamente in vantaggio sulla Schiavone per il confronto di Pasqua, in calendario il 19 e 20 aprile: le azzurre sono in vantaggio nei precedenti 5-4.

Se i nomi in ballottaggio sono questi, molti dubbi ci sono ancora sulla scelta della seconda singolarista da affiancare alla Pennetta.

Foto: Tennisworld