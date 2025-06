Tennis, Fed Cup 2014: Italia, si può vincere anche con Knapp e Giorgi?

Sarà il loro battesimo del fuoco con la maglia azzurra e si troveranno di fronte avversarie tutt’altro che semplici: per Karin Knapp e Camila Giorgi questi quarti di finale di Fed Cup avranno un sapore speciale.

La 27 enne Knapp, fresca di rientro tra le prime 40 al mondo, ha già dimostrato di non farsi tradire dall’emozione e di poter competere con le grandi, come insegna l’ultimo precedente agli Australian Open di due settimane fa contro la Sharapova.

Il suo ottimo 2013 inoltre le ha giovato in termini di autostima: inutile dire che contro Madison Keys ed Alison Riske ci attendiamo da lei almeno una vittoria.

Che dire di Camila Giorgi: la bella marchigiana ha finora stupito tutto e tutti negli Slam, con l’invidiabile bottino degli ottavi a Wimbledon 2012 ed agli US Open 2013, mietendo anche vittime illustri quali Sorana Cirstea e Caroline Wozniacki: il gap in classifica non sembra spaventarla, ma la tensione dal match dentro-fuori potrebbe esserle fatale così come per la Knapp.

Ma il discorso vale anche per le avversarie…

