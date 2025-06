Tennis: Errani-Vavassori in semifinale al Roland Garros! Forfait ai quarti per Nicholls-Pattern

Arriva una notizia importante dal Roland Garros 2025. Andrea Vavassori e Sara Errani hanno staccato automaticamente il pass per le semifinali del torneo di doppio misto a causa del ritiro del binomio formato dai britannici Olivia Nicholls ed Henry Patten. La notizia è arrivata poco fa, mentre i due giocatori erano impegnati in contemporanea, rispettivamente con Simone Bolelli e Jasmine Paolini, per il terzo turno del doppio maschile e femminile.

Al momento non sono arrivate informazioni circa le ragioni che hanno portato al forfait dei due giocatori d’Oltremanica. Il match, da programma, sarebbe stato il quarto match del campo 14 . Gli azzurri, tuttavia, potranno quindi rifiatare, in attesa di conoscere quale coppia dovranno affrontare in semifinale tra Shuai Zhang (Cina)/Marcelo Arevalo (El Salvador), teste di serie numero 2, e Giuliana Olmos (Messico)/Lloyd Glasspool (Regno Unito).

Data la recente formazione, quella di Errani-Vavassori sarà la prima semifinale nella prestigiosa cornice del Roland Garros. Lo scorso anno i nostri portacolori hanno centrato i quarti alle Olimpiadi di Parigi 2024, per poi trionfare al torneo di doppio misto degli US Open 2024. In questa stagione si sono imposti inoltre ad Indian Wells.

Ricordiamo che Sara Errani, dopo le qualificazioni parigine da poco passate in archivio, ha chiuso la propria carriera nel singolare. Vavassori invece è ormai dedito quasi totalmente ai circuiti di doppio e doppio misto.