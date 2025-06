Tennis, cosa succede a Roberta Vinci?

Cinque eliminazioni al primo turno: di certo Roberta Vinci si aspettava un inizio 2014 nettamente diverso rispetto a quanto le sta capitando finora. Da Auckland a Doha, passando per Sidney, Melbourne e Parigi, la tarantina non è ancora riuscita a vincere un match in singolare.

Una autentica maledizione per la numero 14 al mondo, che fatta eccezione per Sidney dove perse in derby con l’amica/rivale Sara Errani, è sempre stata battuta da avversarie con un ranking peggiore al suo. Cosa sta passando la numero due azzurra? A 31 appena compiuti (festeggiati ieri a Dubai con una vittoria in doppio ndr) Roberta dovrà sfruttare al massimo questi giorni di riposo forzati in singolare per ritrovare lo smalto dei tempi migliori che l’ha portata a vincere 9 tornei in singolare ed all’undicesimo posto nel ranking Wta appena 8 mesi fa.

Ad Indian Wells ci sarà la prova del nove, anche in chiave Fed Cup: visti i passi da gigante fatti dalla Knapp e la Giorgi in azzurro, non è da escludere che Barazzutti prosegua nel suo ricambio generazionale anche in semifinale contro la Repubblica Ceca, dando nuovamente fiducia alle due giovani che scalpitano.

Anche in doppio il calo si fa sentire, nonostante il successo agli Australian Open: da questa settimana infatti Sarita e Roberta non sono più al top della classifica mondiale.

