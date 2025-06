Tennis, Challenger Kyoto: Quinzi prova la riscossa

Con Indian Wells alle porte il calendario dei tornei tennis propone il challenger di Kyoto come vetrina minore per coloro che non presenzieranno negli USA: ai nastri di partenza del torneo giapponese c’è anche Gianluigi Quinzi.

Il talento del tennis italiano, numero 331 al mondo, affronterà al primo turno il tedesco Richard Becker, classe 1991 e numero 390 nel ranking Atp: in caso di vittoria al secondo turno dovrebbe affrontare il vincente della sfida tra il tedesco Beck ed il giapponese Takeuchi.

Il tabellone prevederebbe nei quarti il probabile incrocio con la terza testa di serie, il nipponico Ito: in caso di semifinale, Quinzi, inserito nella parte alta affronterebbe il numero uno del seeding Soeda.

Foto: federtennis.it