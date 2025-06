Tennis, Atp Vina del Mar: Lorenzi spreca e viene eliminato

Paolo Lorenzi lotta ma spreca troppo nei momenti decisivi e viene eliminato agli ottavi del torneo Atp di Vina del Mar dallo spagnolo Guillermo Garcia Lopez, testa di serie numero 7 del seeding. Il senese dopo aver vinto il primo set per 6-3 (decisivo un break nel quarto gioco che ha portato l’azzurro sul 3-1 ndr), ha cominciato bene anche il secondo set grazie ad un break in apertura, perso però sul 5-4 e servizio Lorenzi che ha avuto l’opportunità di servire per il match, ma ha subito un parziale di tre game consecutivi che ha chiuso i giochi.

Nel terzo e decisivo set, altro break in apertura di Lorenzi che fa il bis nel quinto game e addirittura vola sul 4-1 e servizio: lì però accusa un altro passaggio a vuoto, lo spagnolo ne approfitta e chiude sul 6-4 volando ai quarti di finale.

