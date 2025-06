Tennis, Atp San Paolo: subito fuori Volandri

Finisce subito il torneo di San Paolo per Filippo Volandri: il livornese, opposto all’argentino Federico Delbonis ha ceduto nettamente per 6-1 6-2. Terribile il primo set, nel corso del quale Filo ha racimolato appena 4 punti.

Leggermente più combattuta la seconda frazione, nella quale comunque l’argentino ha sempre avuto il comando del gioco ed ha chiuso nettamente per 6-2 con tre break.

Fatta eccezione per il torneo di Buenos Aires, il livornese è sempre stato sconfitto al primo turno nei tornei di questo inizio 2014. In serata scenderanno in campo Lorenzi e Starace, ultimi rappresentanti azzurri in Brasile.

