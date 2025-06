Tennis, Atp San Paolo: Starace ok nelle qualificazioni

Potito Starace avanza al secondo turno delle qualificazioni del torneo Atp di San Paolo, in programma da lunedì prossimo in Brasile: il campano ha battuto il locale Idio Escobar per 6-1 6-2 ed al secondo turno sfiderà l’altro brasiliano Emmrich.

Nulla da fare invece per l’altro azzurro Enrico Becuzzi, sconfitto nettamente per 6-3 6-0 da Alexandre Tsuchiya.

Ai nastri di partenza del tabellone principale ci sono Filippo Volabdri, opposto all’argentino Federico Delbonis e Paolo Lorenzi, che attende l’esito delle qualificazioni per conoscere il suo avversario.

