Tennis, Atp San Paolo: Lorenzi e Starace al secondo turno

Dopo la sconfitta di Filippo Volandri, ci hanno pensato Paolo Lorenzi e Potito Starace a ravvivare i colori azzurri al torneo Atp di San Paolo: il senese ha infatti sconfitto lo spagnolo Pere Riba per 7-5 6-3, breakkando l’avversario nel dodicesimo ed ultimo gioco del primo set e nel nono game del secondo.

Bella vittoria anche per il campano, che tornava in un main draw Atp dopo quasi un anno di assenza, ha sconfitto in tre set il colombiano Alejandro Gonzalez, che nel primo set si è imposto per 6-4 sfruttando un break nel decimo gioco, ma ha poi ceduto alla furia del sannita che con un break al terzo e quinto game nel secondo set ha indirizzato il punteggio sul 6-2. Nel prossimo turno sfiderà il qualificato brasiliano Rogerio Dutra Silva.

Nella terza ed ultima frazione Poto, dopo aver strappato il servizio all’avversario nel terzo game, ha poi subito il contro break, ma si è riportato avanti subito dopo sul 3-2, senza perdere poi il turno di battuta successivo, chiudendo il discorso nel nono game con un altro break sul 6-3. Al secondo turno adesso attende il coetaneo tedesco Tommy Haas.

