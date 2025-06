Tennis, Atp San Paolo: Lorenzi ai quarti di finale!

Quarti di finale per Paolo Lorenzi al torneo Atp di San Paolo: il senese ha sconfitto il brasiliano Rogerio Dutra Silva per 6-4 6-3 al termine di un match ben giocato dall’azzurro che nel primo set ha l’abilità di recuperare immediatamente un break di svantaggio nel quarto game a zero, riacciuffando la parità. Nel decimo gioco poi piazza il colpo decisivo su servizio del brasiliano e chiude il set sul 6-4.

Il secondo set si mette subito in discesa con un 3-0 che rischia di essere vanificato, ma Lorenzi sul 4-2 contro breakka Silva e chiude in scioltezza sul 6-3.

Ora sfiderà l’argentino Juan Monaco, dopo aver vinto al primo turno contro lo spagnolo Pere Riba.

