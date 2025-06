Tennis, Atp San Paolo: epico Lorenzi, è in semifinale!

Un Paolo Lorenzi eccezionale accede per la prima volta in carriera alle semifinali di un torneo Atp: a San Paolo, il senese si supera e nei quarti di finale batte in tre set l’argentino Juan Monaco, testa di serie numero 4 del torneo brasiliano.

Lorenzi nel primo set scappa sul 3-1, ma viene poi raggiunto sul 3-3 dall’avversario che sul 6-5 non sfrutta una palla set e cede al tie break la prima partita al termine di scambi molto combattuti (8-6 per l’azzurro).

Il secondo set si apre con un break dell’argentino subito ripreso dal senese, che poi sul 6-5 servizio Monaco ha un match point in suo favore che viene però prontamente annullata da Monaco, abile a chiudere il set al tie break portandosi sul 6-1 e contenendo la rimonta dell’azzurro chiudendo sul 7-4.

L’ultimo set si apre con tre turni di battuta non rispettati dai due tennisti, che vedono Lorenzi però mettere la testa avanti sul 3-1: sembra rivedere il film del primo set, con Monaco che riagguanta la parità sul 3-3, ma perde poi subito dopo il servizio. Lorenzi mantiene la calma e chiude a zero gli altri due turni di battuta per il 6-4 finale.

In semifinale sfiderà il vincente della sfida tra Zeballos e Tommy Haas, giustiziere di Starace al secondo turno. Lorenzi invece ha sconfitto al primo turno Pere Riba, al secondo il brasiliano Silva, prima dell’impresa odierna.



