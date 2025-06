Tennis, Atp Rio de Janeiro: Fognini soffre ma avanza

Ha dovuto faticare più del dovuto contro un avversario già battuto a Vina del Mar e che anche in Cile lo aveva fatto soffrire: lo sloveno Aljaz Bedene che anche questa sera a Rio de Janeiro ha costretto il Fogna agli straordinari.

Nel primo set infatti Bedene vola sul 4-0, poi Fognini è abile a rientrare in partita sul 4-3, poi ad eliminare il break di svantaggio nel decimo gioco, quando lo sloveno ha potuto servire per il set. Al tie break il Fogna va prima avanti 4-2, poi si fa rimontare, ma è abile a chiudere sul 7-5 in suo favore.

Il tie break però piega la resistenza mentale del ligure che nel secondo set esce completamente dal match, senza racimolare nemmeno un game e mettendo insieme appena 8 punti. Il break e contro break in apertura di terzo set sembra far presagire ad un match tirato, ma Fognini riprende il controllo della partita e con un parziale di 21 punti a 8 chiude la contesa con un netto 6-1 che vale il passaggio al secondo turno.

