Tennis, Atp Dubai: Seppi vince in rimonta

Ha sofferto un po’ Andreas Seppi ma alla fine ha superato il primo turno del Dubai Duty Free Tennis Championships, ricco e prestigioso torneo ATP 500 in programma sui campi in cemento della città degli Emirati Arabi: l’altoatesino ha battuto in tre set il veterano tedesco Florian Mayer con il punteggio di 4-6 6-1 7-5.

Nel primo set, Mayer ha approfittato di un break al primo gioco che ha gestito fino alla fine del set, chiudendo sul 6-4, mentre nel secondo parziale Andreas ha messo il turbo, breakkando l’avversario nel quarto game e chiudendo con un parziale di 12 punti a 4.

Nel terzo e decisivo set, Seppi ha rimontato sotto di un break nel settimo gioco, riportandosi in parità sul 4-4 e strappando il servizio all’avversario nel corso dell’undicesimo game sul 6-5, andando poi a chiudere sul 7-5 nel gioco successivo.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Tennis

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com