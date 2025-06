Tennis, Atp Buenos Aires: Fognini c’è! Finale e rivincita su Robredo

Giù il cappello signori! Oggi Fabio Fognini ha dato ampia dimostrazione di poter stare tranquillamente in top ten: bellissima la vittoria in semifinale contro lo spagnolo Tommy Robredo, ultimo ad averlo sconfitto sulla terra rossa ad Umago nel luglio scorso.

A Buenos Aires il Fogna guadagna la finale e batte lo spagnolo in tre set: 3-6 7-5 6-3, il capolavoro di Fognini in poco più di due ore circa di gioco. Una grande prova di carattere per il ligure che nel primo set, complice anche qualche problemino fisico, esce subito fuori dalla contesa dopo essere stato in vantaggio 2-0, salvo subire un parziale di 5 games consecutivi che lo porta sotto 5-2. Un turno di battuta a testa e si chiude sul 6-3 la prima partita.

Di carattere il secondo set dell’azzurro, che cede il servizio nel quinto gioco, ma ottiene il contro break nel decimo game, con Robredo pronto a servire per il match: è la chiave di volta della partita, con Fognini che colpo su colpo guadagna campo e chiude il set con un altro break (a 15 ndr) sul 7-5.

Grande equilibrio nel terzo set fino al quinto gioco, con Fognini che tiene i turni di battuta annullando due palle break, ma poi strappa il servizio nel sesto gioco: Fabio resiste al contro break di Robredo e strappa nuovamente il turno di battuta all’avversario nell’ottavo game, chiudendo poi a 15 il turno di battuta ed il set sul 6-3.

Domani attende il vincente della sfida tra Almagro e Ferrer.

Buone notizie anche da Marsiglia, dove Lorenzo Giustino accede al secondo turno delle qualificazioni superando il francese Wang per 7-6 (3) 6-4.

