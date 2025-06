Tennis, Atp Buenos Aires: Fognini centra le semifinali!

E sono nove! Fabio Fognini si qualifica per le semifinali della “Copa Claro”, torneo ATP 250 di scena sui campi in terra rossa di Buenos Aires, in Argentina: per il tennista ligure si tratta del nono successo consecutivo, il 22 sulle ultime 23 gare disputate sulla terra rossa.

In semifinale domani con diretta su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre ndr) affronterà lo spagnolo Tommy Robredo, l’ultimo a sconfiggerlo sulla superficie da lui amata, nella finale di Umago della scorsa estate (Robredo avanti anche 4-3 nei precedenti).

Questa sera il Fogna si è liberato agevolmente per 6-4 6-3 dello spagnolo Pablo Andujar nei quarti di finale: il primo set ha visto Fabio breakkare nel quarto gioco andando sul 3-1 e gestendo fino al 5-3 e servizio, quando l’avversario ha contro breakkato salvo poi perdere nuovamente il turno di battuta ed il set per 6-4.

Nel secondo set Fognin, testa di serie numero due del torneo, sul 3-3 ha infilato una serie di 3 giochi consecutivi che hanno chiuso la contesa.

