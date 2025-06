Tennis, a Vina del Mar domani debuttano Volandri e Lorenzi

Giornata di riposo oggi in Cile per i tennisti azzurri impegnati nel torneo Atp di Vina del Mar: se Fabio Fognini entrerà in scena direttamente mercoledì, in attesa del vincitore al primo turno tra lo slovacco Bedene ed il francese Robert, domani scenderanno in campo gli altri due azzurri ammessi di diritto al tabellone principale.

Filippo Volandri sfiderà lo spagnolo Carreno Busta, con la prospettiva di beccare agli ottavi il francese Chardy, testa di serie numero 5 del seeding; ostacolo colombiano invece per il senese Paolo Lorenzi, pronto a vedersela con Alejandro Gonzalez per un posto negli ottavi dove ad attenderlo troverà con molta probabilità lo spagnolo Guilliermo Garcia Lopez.

