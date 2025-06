Tennis, a Rio de Janeiro gioia Burnett e shock Fognini

Hanno giocato in contemporanea ma purtroppo non hanno gioito entrambi: a Rio de Janeiro è Natassja Burnett, 22 enne romana, a tenere alto il nome dell’Italia della racchetta. L’azzurra si è infatti qualificata per la prima volta in carriera per le semifinali di un torneo Wta , battendo in tre set l’argentina Paula Ormaechea, terza testa di serie del tabellone principale con il punteggio di 5-7 6-2 7-5.

Una maratona che l’azzurra è riuscita a far sua nonostante la falsa partenza nel primo set, dove la romana va prima avanti 2-0 e poi si fa raggiungere: l’equilibrio permane fino al 5-5, quando la Ormaechea strappa il servizio a Natassja e chiude i giochi nel game successivo.

Il secondo set si apre invece con il piede pigiato sull’acceleratore per la Burnett che si mette avanti di un break sul 2-0, poi fino al 4-2 le due giocatrici si strappano il servizio a vicenda con l’azzurra che nel settimo gioco tiene il turno di battuta e ottiene un altro break per il 6-2 finale.

Nell’ultimo set Natassja recupera dallo 0-2 e tiene in equilibrio la sfida fino al 5-5, quando a parti invertite rivive il film del primo set e chiude sul 7-5, ottenendo le semifinali: grande risultato per la romana, che partita dalle qualificazioni, domani sfiderà la giapponese Nara per un posto in finale.

Nulla da fare invece per Fabio Fognini nel torneo maschile: opposto all’ucraino Dolgopolov, il ligure, forse stanco dopo il tour de force delle ultime settimane con tre finali disputate, ha ceduto di schianto con un doppio 6-1.

