Tempi duri per Kyrgios: niente Wimbledon, ‘licenziato’ anche dalla BBC

Nick Kyrgios non sarà tra i commentatori della BBC a Wimbledon: il terzo Slam della stagione verrà trasmesso sulla rete pubblica inglese, ma senza la voce del tennista italiano. Sull’erba londinese non ci sarà spazio per il trentenne di Canberra, né come giocatore (sprofondato al 636mo posto nel ranking ATP e fuori dai giochi per gli ennesimi problemi fisici) né come esperto per i canali televisivi.

Il già finalista di Wimbledon (nel 2022 perse l’atto conclusivo contro Novak Djokovic) aveva commentato per la BBC le ultime due edizioni dello Slam. Le motivazioni? Il Mirror e il Telegraph ne hanno svelate alcune: i commenti offensivi nei confronti di Andrew Castle durante la finale Alcaraz-Djokovic (“chiunque sia il pagliaccio accanto a Woodbridge in quella cabina di commento, dovrebbe semplicemente non parlare. Sta rovinando la partita”) e soprattutto i continui attacchi senza senso nei confronti di Jannik Sinner per l’ormai superata questione Clostebol.

Un altro motivo sarebbe legato agli sviluppi della vicenda con l’ex compagna Chiara Passari: Nick ha infatti ammesso di averla aggredita nel 2021 in seguito a un litigio. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe anche in dubbio la sua presenza da commentatore di Espn al prossimo Australian Open.