Taylor Fritz conquista Stoccarda: Zverev battuto con merito in finale

Taylor Fritz porta a casa l’ATP 250 di Stoccarda. Il ventisettenne californiano diventa il quinto giocatore a stelle e strisce, dopo Hugh Stewart, Vitas Gerulaitis, Andre Agassi (era terra rossa) e Frances Tiafoe (era erba) a vincere questo antichissimo torneo, nato nel 1916, sconfiggendo per 6-3 7-6(0) Alexander Zverev. Per il tedesco fallisce il tentativo di riportare un giocatore di casa sul tetto cittadino: l’ultima vittoria di Germania a Stoccarda rimane dunque quella di Michael Stich, datata 1991.

I primi sei game scorrono praticamente senza alcun tipo di problema. Al massimo c’è un turno di battuta complesso per Fritz sul 2-2, risolto però ai vantaggi, ed è l’unica fase in cui l’americano appare realmente in difficoltà. Chi se le crea è Zverev, che sul 3-4 viene visitato dal fantasma dei doppi falli, poi sbaglia una volée non difficile con il dritto e subisce il break. Molto rapido l’americano, poi, a chiudere: 6-3.

Sull’1-1 15-0 e servizio Zverev, però, interviene il nemico assai temuto: la pioggia, che costringe a uno stop i due giocatori quando sono passate da poco le 13:00. Si riparte dopo poco più di un’ora, e quello che accade nei turni di battuta di entrambi corrisponde (quasi) al nulla più assoluto in termini di capacità di avvicinarsi all’altro. Sul 5-4, però, il tedesco approfitta di un paio di errori dell’americano per salire sullo 0-30, neutralizzato però da un’ottima resa al servizio di Fritz. Questi, nel gioco successivo, va a guadagnarsi la palla break, ma sbaglia di rovescio dopo aver girato abilmente lo scambio. Si va al tie-break, che viene letteralmente dominato dall’uomo che, da domani, ritornerà al numero 4 del mondo.

11 gli ace da parte di Fritz, che mantiene un rendimento altissimo nei punti vinti sulla prima (88%, 37/42, contro 33/45, 73%). Vale tantissimo però il 71% con 12/17 contro 42% con 8/19 sulla seconda. Per il californiano è il nono urrà in carriera, il quarto sull’erba e il primo lontano da Eastbourne, dove aveva vinto tre volte nel 2019, 2022 e 2024.