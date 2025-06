Taylor Fritz conquista per la quarta volta Eastbourne. Vittoria nel derby americano con Brooksby

Taylor Fritz si avvicina nel migliore dei modi possibili a Wimbledon. Dopo il trionfo a Stoccarda, il tennista americano si prende anche il torneo di Eastbourne, mettendo il suo nome nell’albo d’oro per la quarta volta in carriera. Praticamente una seconda casa per lo statunitense, che ha anche raggiunto la doppia cifra di titoli vinti nel circuito ATP, visto che questo è il decimo in carriera per il numero cinque del mondo.

Una finale tutta americana, visto che Fritz ha superato in due set il connazionale Jenson Brooksby con il punteggio di 7-5 6-1 in un’ora e ventisei minuti di gioco. Sicuramente una bella vittoria per Fritz, ma anche Brooksby può ritenersi soddisfatto, visto che il nativo di Sacramento sembra ormai essersi ritrovato visto che è la sua seconda finale negli ultimi due mesi, dopo quella vinta sulla terra di Houston sempre in un derby statunitense contro Frances Tiafoe.

Un inizio di partita complicato per Fritz, che ha dovuto difendere due palle break nel primo game e poi ha perso il servizio alla fine nel quinto gioco. La reazione di Fritz non si è fatta attendere, visto che ha trovato l’immediato controbreak per il 3-3. Si è poi seguito l’andamento dei turni di servizio, con il tie-break che sembrava certo ed invece nel dodicesimo game Fritz è riuscito a strappare ancora il servizio al connazionale, chiudendo il set per 7-5.

Il secondo set è praticamente un monologo di Fritz, anche se il numero cinque del mondo ha rischiato nel terzo game, dove ha annullato due palle break. Superato quel pericolo è stato un dominio per lo statunitense, che ha tolto la battuta al connazionale nel quarto e sesto gioco, andando a chiudere il set per 6-1, vincendo così il titolo.