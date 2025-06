Taekwondo, i convocati dell’Italia per il WT Grand Prix Challenge 2025. Presenti Dell’Aquila e Alessio

Tutto pronto a Charlotte per il WT Grand Prix Challenge 2025, in programma dal 13 al 15 giugno negli Stati Uniti. Sarà una prima volta assoluta per gli USA, che mai avevano ospitato questo evento, considerato quasi come un piccolo antipasto di quello che si vedrà nel 2028 a Los Angeles.

Il WT Grand Prix Challenge 2025 vedrà protagonisti i migliori del mondo, con ogni Nazione che potrà registrare fino a quattro atleti per ogni categoria di peso, restando sempre nel massimo dei 50 atleti per ogni gara. Un evento importantissimo, anche perché i primi tre classificati di ogni categoria otterranno l’accesso diretto alla prima tappa delle Grand Prix Series 2026, che sarà in programma a Roma.

C’è grande attesa per la squadra azzurra, che si presenta negli Stati Uniti con undici atleti (cinque uomini e sei donne). I fari sono puntati soprattutto su Vito Dell’Aquila e Simone Alessio, che saranno protagonisti rispettivamente nei -58 kg e nei -80 kg.

CONVOCATI ITALIA PER WT GRAND PRIX CHALLENGE 2025

UOMINI

Vito Dell’Aquila (-58 kg)

Andrea Conti (-58 kg)

Antonio Gerrone (-80 kg)

Matteo De Angelis (+80 kg)

Simone Alessio (+80 kg)

DONNE

Giulia Galiero (-49 kg)

Ilenia Matonti (-49 kg)

Giada Al Halwani (-57 kg)

Lucia Pezzolla (-57 kg)

Natalia D’Angelo (-67 kg)

Ana Ciuchitu (+67 kg)