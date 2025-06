Taekwondo: a Charlotte brilla Simone Alessio nel Grand Prix Challenge! Dell’Aquila ai piedi del podio

Nel fine settimana appena concluso, il taekwondo internazionale ha catalizzato le sue attenzioni sul Grand Prix Challenge di Charlotte, dove sui tatami statunitensi era impegnata anche una nutrita rappresentanza italiana.

Straordinario Simone Alessio che, nella categoria dei +80 kg (nuova avventura intrapresa dopo il bronzo vinto alle Olimpiadi di Parigi 2024, nei -80 kg), si è imposto negli States al termine di un percorso che l’ha visto battere – nell’ordine – il canadese Mamadou Thiam (2-0; 16-13/16-4), il messicano Carlos Sansores (2-0; 5-5*/11-10), il brasiliano Pedro Arthur Alves negli ottavi di finale (2-0; 11-7/13-1) e successivamente il bielorusso Artsiom Plonis nei quarti di finale (2-0; 4-3/4-3), lo spagnolo Ivan García in semifinale (2-0; 7-5/14-2) e il solido britannico Caden Cunningham nella finalissima (2-0; 7-4/5-5*) grazie a un’intelligenza tattica eccezionale.

“Sicuramente – ha rivelato l’azzurro al sito della FITA – sono molto soddisfatto della prestazione, a parte qualche piccola defiance in qualche parte di combattimento. Però sono contento perché era una gara di livello mondiale, mi sono qualificato a Roma (riferimento al World Grand Prix del 2026, ndr): non pensavo ce ne fossero tanti di dubbi, però adesso li abbiamo eliminati tutti. E niente, sono veramente molto contento della prestazione perché mi sento di aver combattuto bene. Non ho perso neanche un round in sei incontri, da stamattina fino alla finale, quindi sicuramente la prestazione è stata delle migliori. Ho vinto combattendo bene in tutto il percorso e questo quasi mi soddisfa”.

Nel Day 2 del Grand Prix Challenge di Charlotte, l’Italia aveva registrato anche il buon torneo di Vito Dell’Aquila nei -58 kg: il pugliese arrivato in “zona medaglie” non è riuscito a trovare lo spunto giusto per arrivare nei primi tre posti perdendo in semifinale di misura contro il coreano Jongmyeong Kim (1-2; 6-8/10-9/13-14) e poi per il 3° posto contro il kazakio Tamirlan Tleules (0-2; 4-11/10-10*).

Ilenia Matonti, presente nel torneo femminile dei -49 kg, ha ceduto negli ottavi di finale all’atleta di Taipei Ying Hsuan Huang (0-2: 3-3*/3-8). Eliminati, infine, nei primi turni delle rispettive categorie: Andrea Conti (-58 kg), Antonio Gerrone (-80 kg), Matteo De Angelis (+80 kg), Giulia Galiero (-49 kg), Giada Al Halwani e Lucia Pezzola (-57 kg), Natalia D’Angelo (-67 kg) e Ana Ciuchitu (+67 kg).