Tadej Pogacar vince il Giro del Delfinato, Vingegaard scende sotto il minuto: la classifica finale

Tadej Pogacar ha vinto il Giro del Delfinato 2025: dopo i successi ottenuti tra venerdì e sabato, dominando in salita, il fuoriclasse sloveno ha tenuto a bada il tentativo di attacco del danese Jonas Vingegaard e lo ha marcato fin sul traguardo dell’ultima frazione, senza dare l’impressione di dover strafare. Il capitano della UAE Emirates-XRG ha così difeso la maglia gialla di leader della classifica generale ed è salito sul gradino più alto del podio.

Il Campione del Mondo ha chiuso con un vantaggio di 59 secondi nei confronti del suo grande rivale, che oggi ha recuperato un paio di secondi in virtù degli abbuoni sul traguardo (l’alfiere del Team Visma | Lease Bike ha concluso in seconda piazza, appena davanti al balcanico). Si è trattato di un antipasto di quello che vedremo tra qualche settimana al Tour de France, dove Pogacar cercherà il secondo successo consecutivo mentre Vingegaard inseguirà il tris in carriera.

A completare il podio del Giro del Delfinato è stato il promettente tedesco Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), che ha chiuso con un ritardo di 2’38”. Quarta piazza per il belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), che ha accusato un distacco di 2’38”: dopo il successo a cronometro, il Campione Olimpico si è spento in salita e i minuti sono volati nei confronti dei due mattatori. A seguire il norvegese Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) e lo statunitense Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike),

CLASSIFICA FINALE GIRO DEL DELFINATO 2025

1 TADEJ POGACAR 21 UAE TEAM EMIRATES XRG 29h 19′ 46” – B : 36” –

2 JONAS VINGEGAARD 11 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 29h 20′ 45” + 00h 00′ 59” B : 24” –

3 FLORIAN LIPOWITZ 4 RED BULL – BORA – HANSGROHE 29h 22′ 24” + 00h 02′ 38” B : 8” –

4 REMCO EVENEPOEL 41 SOUDAL QUICK-STEP 29h 24′ 07” + 00h 04′ 21” B : 1” –

5 TOBIAS JOHANNESSEN 121 UNO-X MOBILITY 29h 25′ 58” + 00h 06′ 12” B : 2” –

6 MATTEO JORGENSON 14 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 29h 27′ 14” + 00h 07′ 28” – –

7 ENRIC MAS 101 MOVISTAR TEAM 29h 27′ 43” + 00h 07′ 57” B : 1” –

8 PAUL SEIXAS 76 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 29h 28′ 11” + 00h 08′ 25” – –

9 CARLOS RODRIGUEZ 31 INEOS GRENADIERS 29h 28′ 43” + 00h 08′ 57” – –

10 GUILLAUME MARTIN GUYONNET 131 GROUPAMA-FDJ 29h 29′ 47” + 00h 10′ 01” – –

11 EMANUEL BUCHMANN 171 COFIDIS 29h 30′ 20” + 00h 10′ 34” – –

12 BEN TULETT 16 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 29h 32′ 54” + 00h 13′ 08” – –

13 SEPP KUSS 15 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 29h 33′ 10” + 00h 13′ 24” – –

14 JORDAN JEGAT 215 TOTALENERGIES 29h 36′ 42” + 00h 16′ 56” – –

15 MATHYS RONDEL 201 TUDOR PRO CYCLING TEAM 29h 36′ 45” + 00h 16′ 59” – –

16 GREGOR MÜHLBERGER 105 MOVISTAR TEAM 29h 36′ 49” + 00h 17′ 03” – –

17 ALEXEY LUTSENKO 145 ISRAEL – PREMIER TECH 29h 38′ 56” + 00h 19′ 10” B : 2” –

18 LOUIS MEINTJES 181 INTERMARCHÉ – WANTY 29h 39′ 18” + 00h 19′ 32” – –

19 EDWARD DUNBAR 161 TEAM JAYCO ALULA 29h 40′ 29” + 00h 20′ 43” – –

20 JHOAN ESTEBAN CHAVES 93 EF EDUCATION – EASYPOST 29h 43′ 54” + 00h 24′ 08” – –

21 BRUNO ARMIRAIL 72 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 29h 47′ 47” + 00h 28′ 01” – –

22 SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 81 XDS ASTANA TEAM 29h 48′ 22” + 00h 28′ 36” – –

23 CLÉMENT BRAZ AFONSO 132 GROUPAMA-FDJ 29h 50′ 02” + 00h 30′ 16” – –

24 CLÉMENT BERTHET 71 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 29h 50′ 26” + 00h 30′ 40” – –

25 TORSTEIN TRÆEN 56 BAHRAIN VICTORIOUS 29h 53′ 07” + 00h 33′ 21” – –

26 ROMAIN BARDET 151 TEAM PICNIC POSTNL 29h 58′ 18” + 00h 38′ 32” B : 3” –

27 PAVEL SIVAKOV 25 UAE TEAM EMIRATES XRG 29h 58′ 23” + 00h 38′ 37” – –

28 LENNY MARTINEZ 51 BAHRAIN VICTORIOUS 29h 58′ 38” + 00h 38′ 52” B : 10” –

29 MAXIM VAN GILS 1 RED BULL – BORA – HANSGROHE 30h 00′ 21” + 00h 40′ 35” – –

30 JACK HAIG 54 BAHRAIN VICTORIOUS 30h 00′ 40” + 00h 40′ 54” – –

31 LOUIS BARRE 182 INTERMARCHÉ – WANTY 30h 01′ 49” + 00h 42′ 03” B : 7” –

32 ASBJØRN HELLEMOSE 165 TEAM JAYCO ALULA 30h 01′ 59” + 00h 42′ 13” – –

33 ANDREAS LEKNESSUND 126 UNO-X MOBILITY 30h 02′ 02” + 00h 42′ 16” B : 1” –

34 AURÉLIEN PARET PEINTRE 75 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 30h 02′ 20” + 00h 42′ 34” – –

35 TOMS SKUJINS 65 LIDL-TREK 30h 04′ 54” + 00h 45′ 08” – –

36 BEN ZWIEHOFF 7 RED BULL – BORA – HANSGROHE 30h 05′ 55” + 00h 46′ 09” – –

37 BEN HEALY 91 EF EDUCATION – EASYPOST 30h 07′ 37” + 00h 47′ 51” – –

38 TIM WELLENS 27 UAE TEAM EMIRATES XRG 30h 07′ 49” + 00h 48′ 03” – –

39 IVAN ROMEO ABAD 107 MOVISTAR TEAM 30h 09′ 01” + 00h 49′ 15” B : 10” –

40 MICHAEL VALGREN 97 EF EDUCATION – EASYPOST 30h 09′ 51” + 00h 50′ 05” – –

41 JHONATAN NARVAEZ 22 UAE TEAM EMIRATES XRG 30h 10′ 31” + 00h 50′ 45” B : 1” –

42 ALEX BAUDIN 92 EF EDUCATION – EASYPOST 30h 12′ 15” + 00h 52′ 29” B : 3” –

43 HANNES WILKSCH 207 TUDOR PRO CYCLING TEAM 30h 12′ 27” + 00h 52′ 41” – –

44 BRIEUC ROLLAND 136 GROUPAMA-FDJ 30h 15′ 19” + 00h 55′ 33” – –

45 TOBIAS SVENDSEN FOSS 32 INEOS GRENADIERS 30h 15′ 57” + 00h 56′ 11” – –

46 FINN FISHER – BLACK 2 RED BULL – BORA – HANSGROHE 30h 17′ 23” + 00h 57′ 37” – –

47 DARREN VAN BEKKUM 85 XDS ASTANA TEAM 30h 18′ 01” + 00h 58′ 15” – –

48 PIERRE LATOUR 216 TOTALENERGIES 30h 18′ 11” + 00h 58′ 25” – –

49 MICHEL RIES 194 ARKEA-B&B HOTELS 30h 18′ 31” + 00h 58′ 45” – –

50 XANDRO MEURISSE 115 ALPECIN-DECEUNINCK 30h 18′ 48” + 00h 59′ 02” – –

51 VALENTIN PARET PEINTRE 43 SOUDAL QUICK-STEP 30h 18′ 57” + 00h 59′ 11” – –

52 FABIEN DOUBEY 213 TOTALENERGIES 30h 20′ 45” + 01h 00′ 59” – –

53 BASTIEN TRONCHON 77 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 30h 21′ 05” + 01h 01′ 19” – –

54 CHRISTOPHER HAMILTON 153 TEAM PICNIC POSTNL 30h 21′ 07” + 01h 01′ 21” – –

55 NILS POLITT 24 UAE TEAM EMIRATES XRG 30h 22′ 49” + 01h 03′ 03” B : 1” –

56 MATHIEU BURGAUDEAU 212 TOTALENERGIES 30h 23′ 12” + 01h 03′ 26” – –

57 LAURENCE PITHIE 5 RED BULL – BORA – HANSGROHE 30h 23′ 23” + 01h 03′ 37” – –

58 MATHIEU VAN DER POEL 111 ALPECIN-DECEUNINCK 30h 24′ 21” + 01h 04′ 35” B : 11” –

59 AXEL LAURANCE 33 INEOS GRENADIERS 30h 24′ 50” + 01h 05′ 04” B : 6” –

60 GUILLERMO JUAN MARTINEZ HUERTAS 156 TEAM PICNIC POSTNL 30h 24′ 58” + 01h 05′ 12” – –

61 RUBEN GUERREIRO 103 MOVISTAR TEAM 30h 26′ 00” + 01h 06′ 14” – –

62 LUKAS NERURKAR 95 EF EDUCATION – EASYPOST 30h 27′ 13” + 01h 07′ 27” – –

63 MAXIMILIAN SCHACHMANN 46 SOUDAL QUICK-STEP 30h 28′ 14” + 01h 08′ 28” – –

64 PASCAL EENKHOORN 42 SOUDAL QUICK-STEP 30h 28′ 39” + 01h 08′ 53” – –

65 ALEXANDER HAJEK 3 RED BULL – BORA – HANSGROHE 30h 29′ 38” + 01h 09′ 52” – –

66 THIBAULT GUERNALEC 193 ARKEA-B&B HOTELS 30h 29′ 44” + 01h 09′ 58” B : 1” –

67 JULIEN BERNARD 62 LIDL-TREK 30h 30′ 00” + 01h 10′ 14” – –

68 HENOK MULUEBERHAN 83 XDS ASTANA TEAM 30h 30′ 16” + 01h 10′ 30” – –

69 SIMONE VELASCO 86 XDS ASTANA TEAM 30h 30′ 28” + 01h 10′ 42” – –

70 MICHAEL SHEA LEONARD 34 INEOS GRENADIERS 30h 30′ 49” + 01h 11′ 03” B : 2” –

71 MAGNUS SHEFFIELD 36 INEOS GRENADIERS 30h 30′ 56” + 01h 11′ 10” – –

72 VICTOR CAMPENAERTS 12 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 30h 31′ 47” + 01h 12′ 01” – –

73 MARKUS HOELGAARD 124 UNO-X MOBILITY 30h 32′ 53” + 01h 13′ 07” – –

74 CLEMENT VENTURINI 197 ARKEA-B&B HOTELS 30h 35′ 17” + 01h 15′ 31” – –

75 KOEN BOUWMAN 162 TEAM JAYCO ALULA 30h 35′ 19” + 01h 15′ 33” – –

76 JASPER STUYVEN 66 LIDL-TREK 30h 35′ 27” + 01h 15′ 41” – –

77 MICHEL HEßMANN 104 MOVISTAR TEAM 30h 35′ 46” + 01h 16′ 00” – –

78 PER STRAND HAGENES 13 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 30h 35′ 57” + 01h 16′ 11” – –

79 ALFRED WRIGHT 57 BAHRAIN VICTORIOUS 30h 36′ 20” + 01h 16′ 34” B : 6” –

80 ANTONIO PEDRERO 106 MOVISTAR TEAM 30h 36′ 21” + 01h 16′ 35” – –

81 RÉMI CAVAGNA 133 GROUPAMA-FDJ 30h 36′ 50” + 01h 17′ 04” – –

82 KRISTS NEILANDS 146 ISRAEL – PREMIER TECH 30h 37′ 26” + 01h 17′ 40” – –

83 ROMAIN COMBAUD 152 TEAM PICNIC POSTNL 30h 37′ 34” + 01h 17′ 48” – –

84 CHRISTOPHER JUUL-JENSEN 167 TEAM JAYCO ALULA 30h 37′ 48” + 01h 18′ 02” – –

85 ROLAND THALMANN 204 TUDOR PRO CYCLING TEAM 30h 38′ 00” + 01h 18′ 14” – –

86 OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA 35 INEOS GRENADIERS 30h 38′ 55” + 01h 19′ 09” – –

87 ANDERS FOLDAGER 164 TEAM JAYCO ALULA 30h 39′ 01” + 01h 19′ 15” B : 1” –

88 MARC SOLER 26 UAE TEAM EMIRATES XRG 30h 39′ 23” + 01h 19′ 37” – –

89 JORGE ARCAS 102 MOVISTAR TEAM 30h 39′ 29” + 01h 19′ 43” – –

90 DYLAN TEUNS 175 COFIDIS 30h 40′ 18” + 01h 20′ 32” – –

91 JORDAN LABROSSE 73 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 30h 40′ 33” + 01h 20′ 47” – –

92 FABIAN WEISS 206 TUDOR PRO CYCLING TEAM 30h 40′ 38” + 01h 20′ 52” – –

93 ANTHONY DELAPLACE 191 ARKEA-B&B HOTELS 30h 41′ 12” + 01h 21′ 26” – –

94 LUCAS ERIKSSON 203 TUDOR PRO CYCLING TEAM 30h 42′ 52” + 01h 23′ 06” – –

95 PAUL PENHOET 135 GROUPAMA-FDJ 30h 42′ 56” + 01h 23′ 10” – –

96 BENJAMIN THOMAS 176 COFIDIS 30h 43′ 26” + 01h 23′ 40” – –

97 ANTHONY TURGIS 211 TOTALENERGIES 30h 43′ 55” + 01h 24′ 09” – –

98 PIERRE THIERRY 196 ARKEA-B&B HOTELS 30h 44′ 16” + 01h 24′ 30” B : 6” –

99 BJOERN KOERDT 154 TEAM PICNIC POSTNL 30h 44′ 53” + 01h 25′ 07” – –

100 CLÉMENT RUSSO 137 GROUPAMA-FDJ 30h 45′ 07” + 01h 25′ 21” – –

101 MATIS LOUVEL 144 ISRAEL – PREMIER TECH 30h 47′ 31” + 01h 27′ 45” – –

102 SAMUEL WATSON 37 INEOS GRENADIERS 30h 47′ 49” + 01h 28′ 03” – –

103 MATTEO VERCHER 217 TOTALENERGIES 30h 49′ 13” + 01h 29′ 27” – –

104 STIAN EDVARDSEN-FREDHEIM 123 UNO-X MOBILITY 30h 49′ 26” + 01h 29′ 40” – –

105 ROBERT STANNARD 55 BAHRAIN VICTORIOUS 30h 50′ 43” + 01h 30′ 57” – –

106 TOBIAS BAYER 112 ALPECIN-DECEUNINCK 30h 52′ 51” + 01h 33′ 05” – –

107 VICTOR GUERNALEC 192 ARKEA-B&B HOTELS 30h 53′ 26” + 01h 33′ 40” – –

108 HUGO PAGE 185 INTERMARCHÉ – WANTY 30h 54′ 03” + 01h 34′ 17” B : 2” –

109 DRIES DE POOTER 184 INTERMARCHÉ – WANTY 30h 54′ 23” + 01h 34′ 37” – –

110 ATTILA VALTER 17 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 30h 56′ 05” + 01h 36′ 19” – –

111 MICK VAN DIJKE 6 RED BULL – BORA – HANSGROHE 30h 56′ 49” + 01h 37′ 03” – –

112 GUILLAUME BOIVIN 143 ISRAEL – PREMIER TECH 30h 57′ 04” + 01h 37′ 18” – –

113 JONATHAN MILAN 61 LIDL-TREK 30h 58′ 35” + 01h 38′ 49” B : 10” –

114 YEVGENIY FEDOROV 82 XDS ASTANA TEAM 30h 59′ 44” + 01h 39′ 58” – –

115 PAUL OURSELIN 173 COFIDIS 30h 59′ 52” + 01h 40′ 06” B : 5” –

116 OLIVER NAESEN 74 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 31h 00′ 37” + 01h 40′ 51” – –

117 SIMONE CONSONNI 63 LIDL-TREK 31h 01′ 25” + 01h 41′ 39” – –

118 MAGNUS CORT 122 UNO-X MOBILITY 31h 02′ 47” + 01h 43′ 01” – –

119 EDWARD THEUNS 67 LIDL-TREK 31h 05′ 14” + 01h 45′ 28” – –

120 MICHAEL GOGL 114 ALPECIN-DECEUNINCK 31h 05′ 51” + 01h 46′ 05” – –

121 GIANNI VERMEERSCH 117 ALPECIN-DECEUNINCK 31h 06′ 25” + 01h 46′ 39” – –

122 PEPIJN REINDERINK 45 SOUDAL QUICK-STEP 31h 08′ 15” + 01h 48′ 29” – –

123 NADAV RAISBERG 147 ISRAEL – PREMIER TECH 31h 11′ 56” + 01h 52′ 10” – –

124 TOM PAQUOT 186 INTERMARCHÉ – WANTY 31h 12′ 45” + 01h 52′ 59” – –

125 ENZO LEIJNSE 155 TEAM PICNIC POSTNL 31h 15′ 55” + 01h 56′ 09” B : 2” –

126 AMANUEL GHEBREIGZABHIER 64 LIDL-TREK 31h 18′ 00” + 01h 58′ 14” – –

127 ALASTAIR MACKELLAR 94 EF EDUCATION – EASYPOST 31h 19′ 41” + 01h 59′ 55” – –

128 SOREN WAERENSKJOLD 127 UNO-X MOBILITY 31h 25′ 10” + 02h 05′ 24” B : 4” –