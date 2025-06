Tadej Pogacar si lancia verso il Tour: “Sono pronto per lottare fino a Parigi. Quest’anno preparazione perfetta”

Anche se il Tour del France 2025 inizierà solamente tra 7 giorni (il via ufficiale della Grande Boucle avverrà sabato 5 luglio da Lilla) l’attesa per la corsa a tappe più famosa del mondo è già spasmodica. I favoriti per vestire la maglia gialla fino a Parigi sappiamo benissimo chi sono. Da una parte Jonas Vingegaard, dall’altra Tadej Pogacar. I due grandi rivali che si sono divisi le ultime 5 edizioni del Tour de France: 3 successi per lo sloveno, 2 per il danese.

Per due fuoriclasse simili anche le squadre non sono da meno. Il Team Visma-Lease a Bike ha annunciato un roster eccezionale per spingere Vingegaard al suo terzo alloro francese. Stesso discorso per la UAE Team Emirates che farà di tutto per aiutare Pogacar verso il poker personale alla Grande Boucle. Assieme al classe 1998 nativo di Komenda, infatti, vedremo al via gente del calibro di Adam Yates o Joao Almeida, senza dimenticare Jhonatan Narváez, Pavel Sivakov, Nils Politt, Marc Soler e Tim Wellens,.

Tadej Pogacar è pronto per questa nuova grande sfida e la conferma arriva direttamente dalle sue parole rilasciate ai canali ufficiali del team: “Quest’anno ho avuto un avvicinamento quasi perfetto al Tour de France. Dopo il ritiro in quota con i miei compagni, mi sento in grande forma”.

Il fuoriclasse sloveno prosegue nel suo racconto: “L’atmosfera nel team è fantastica e questo mi carica ancora di più. Il Tour è sempre imprevedibile, ma è proprio questo che lo rende unico. Mi aspetto un livello altissimo da tutti i favoriti. I primi giorni saranno spettacolari, con tappe aggressive, mentre l’ultima settimana, piena di montagne, deciderà tutto. Sarà una battaglia emozionante, ma sono pronto a lottare fino a Parigi”.