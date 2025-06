Tadej Pogacar punge la Visma: “Non mi è piaciuto l’attacco in discesa, ho attaccato per difendermi”

Tadej Pogacar ha regalato spettacolo nella settima tappa del Giro del Delfinato, attaccando in salita quando mancavano dodici chilometri al traguardo e lasciando sul posto i suoi avversari diretti. Secondo successo consecutivo da dominatore quando la strada si impenna, il danese Jonas Vingegaard ha chiuso con un ritardo di 14 secondi e ora il balcanico primeggia in classsifica generale con un vantaggio di 1’01” nei confronti dell’alfiere del Team Visma | Lease a Bike.

Il capitano della UAE Emirates-XRG ha analizzato la propria prestazione al termine della tappa: “Oggi volevamo prendere il controllo della situazione su ogni salita, ma la Visma ha attaccato da più parti. Sono stato molto felice di quel che ha fatto Pavel (Sivakoc, n.d.r.) e in seguito ho attaccato per difendermi, per non essere attaccato dagli altri. Sono partito presto e poi sono riuscito a tenere il ritmo fino in cima. Sono stato molto felice di poter difendere la maglia in questo modo”.

Il fuoriclasse sloveno ha voluto pungere il Team Visma | Lease a Bike: “Hanno attaccato in vista della vetta della Croix de Fer, poi hanno provato poi a staccarmi in discesa, correndo molti rischi per i primi due chilometri. È stato abbastanza pericoloso. Non mi piace molto così, ma fa parte del ciclismo moderno. Poi quando Sivakov è rientrato ha controllato bene fino alla salita. lì mi ha detto che non poteva continuare a lungo, quindi mi ha preparato per il mio attacco. Non volevo che altri partissero da dietro e son partito io”.

Un passaggio anche su Jonas Vingegaard, che ha tagliato il traguardo con un ritardo di quattordici secondi: “Oggi Jonas è stato molto forte, ma io non volevo neanche spingere fino in fondo. Oggi fa caldo ed era una salita lunga. Fortunatamente nel finale ero nella situazione di potermi rilassare un poco per recuperare. Comunque, sappiamo che al Tour potranno essere ancora più forti, ma anche noi avremo due scalatori in più”.