Tadej Pogacar fa mea culpa: “Ho sbagliato il piano, ma sto preparando il Tour: ci mettiamo alla prova”

Tadej Pogacar ha faticato nella cronometro del Giro del Delfinato e ha perso 49 secondi dal belga Remco Evenepoel, che si è scatenato nella prova contro il tempo. Lo sloveno non è parso brillante e ora si trova costretto a inseguire in classifica generale alla vigilia del weekend in montagna, ma va ricordato che l’evento è in preparazione al Tour de France.

Tadej Pogacar ha espresso la propria amarezza attraverso una dichiarazione rilasciata dai canali ufficiali della sua squadra: “Oggi non ho disputato una cronometro perfetta. Penso di aver sbagliato un po’ il mio piano. Ho iniziato la prima parte in modo un po’ troppo conservativo, avrei dovuto spingere un po’ di più”.

Lo sloveno ha poi proseguito: “Va bene così. È per questo che siamo qui, per mettere a punto la preparazione in vista del Tour e per migliorare. Abbiamo ancora tre tappe difficili davanti a noi e non vedo l’ora. La squadra sta lavorando bene e con i rivali che abbiamo qui, è il posto migliore per metterci alla prova”.