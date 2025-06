Tadej Pogacar domina al Delfinato: “Le gambe giravano, sarò pronto per il Tour de France”

Tadej Pogacar ha regalato spettacolo nella sesta tappa del Giro del Delfinato, aumentando il ritmo in salita quando mancavano otto chilometri al traguardo e lasciando sul posto i suoi avversari diretti: il danese Jonas Vingegaard e il belga Remco Evenepoel, giunti all’arrivo con un ritardo rispettivamente di 1’01” e 1’50”.

Tadej Pogacar ha analizzato la propria prestazione al termine della tappa: “Già sulla terzultima salita siamo andati forte e poi questa salita finale me la ricordavo bene, i miei compagni di squadra hanno fatto un grande ritmo. Mi sentivo bene e abbiamo deciso di partire già a tutta dai piedi della salita, abbiamo capito che potevamo guadagnare“.

Lo sloveno ha poi voluto scherzare: “Dovevo affrettarmi perché tra poco finisce la tappa del giro di Svizzera femminile e c’è Urska (la sua fidanzata, n.d.r.)”. Il capitano della UAE Emirates-XRG ha poi concluso: “Mi sentivo molto bene, le gambe giravano. So che devo lavorare sulla cronometro, è una sfida per me e la squadra, ma le gambe e la condizione ci sono: sono convinto che sarò pronto per il Tour“.