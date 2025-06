Tabellone WTA Nottingham 2025: Lucia Bronzetti al via, vari primi turni da spettacolo

In parallelo al WTA 500 di Berlino, è in terra (anzi, erba) britannica che si va per il 250 di Nottingham, appuntamento con una storia molto strana e particolare, ma che, nelle edizioni dal 2011 al 2024, ha visto successi di peso (Barty e Pliskova) come tante britanniche sugli scudi, dalla compianta Elena Baltacha (uccisa da un tumore al fegato nel 2014, a soli trent’anni) fino a Johanna Konta e alle due vittorie consecutive di Katie Boulter.

E non ci potrà essere una finale tra la giocatrice del Leicestershire e la brasiliana Beatriz Haddad Maia, che l’ha preceduta nell’albo d’oro nel 2022. Le due sono infatti sorteggiate nello stesso quarto di finale, e per di più c’è anche la neozelandese Lulu Sun come primo turno di Boulter: non esattamente la miglior sorte possibile sull’erba.

In casa Italia ci si concentra soprattutto su Lucia Bronzetti, unica azzurra di scena, che esordirà contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. Non il più fortunato degli spot, il suo, con la belga finalista di ‘s-Hertogenbosch Elise Mertens e un altro primo turno tutto da godere, quello Kvitova-Maria, tra un’ex vincitrice di Wimbledon e una che sull’erba semplicemente si trasforma.

L’esistenza di simili sorteggi impone sempre di chiedersi per quale ragione la WTA abbia deciso di depotenziare in maniera importante i 250. Un grandissimo peccato, questo, perché già con questi sorteggi di curiosità ce n’è: si può solo immaginare cosa accadrebbe con limitazioni più sfumate.

TABELLONE WTA 250 NOTTINGHAM 2025

Haddad Maia (BRA) [1]-Kessler (USA)

Zhu (CHN)-Qualificata

Kartal (GBR)-Qualificata

Sun (NZL)-Boulter (GBR) [8]

Putintseva (KAZ) [4]-Klugman (GBR) [WC]

Qualificata-Sramkova (SVK)

Jones (GBR) [WC]-Dart (GBR) [WC]

Qualificata-Noskova (CZE) [7]

Fernandez (CAN) [5]-Lamens (NED)

Kvitova (CZE)-Maria (GER) [SE]

Qualificata-Bronzetti (ITA)

Yastremska (UKR)-Mertens (BEL) [3]

Linette (POL) [6]-Qualificata

Xu (GBR) [WC]-Volynets (USA)

Blinkova-Danilovic (SRB)

Birrell (AUS)-Tauson (DEN) [2]