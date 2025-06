Tabellone WTA Eastbourne 2025: c’è Lucia Bronzetti prima di Wimbledon, Kasatkina e Krejcikova a caccia di fortuna

Edizione storica, ma al contrario, quella del 2025 dell’Eastbourne International. Lo storico appuntamento WTA è stato retrocesso a 250, un colpo davvero scarsamente giusto rifilato dall’associazione femminile a uno dei tornei di più grande prestigio fin dal 1974. Chris Evert, Virginia Wade, Tracy Austin, Martina Navratilova, Monica Seles, Jana Novotna, Lindsay Davenport, Svetlana Kuznetsova, Kim Clijsters, Justine Henin, Caroline Wozniacki, Marion Bartoli, Madison Keys, Karolina Pliskova, Petra Kvitova: tra numero 1 e vincitrici Slam, l’albo d’oro comprende queste giocatrici. Diciamo che poco non è.

Un’italiana al via: è Lucia Bronzetti, inserita dal lato di Jelena Ostapenko (con tutti i possibili più e meno della lettone) e attesa all’esordio contro una qualificata, che potrebbe anche essere Elisabetta Cocciaretto, oggi vittoriosa nel primo turno contro la colombiana Emiliana Arango.

Il fatto di dover difendere il titolo salva la partecipazione di Daria Kasatkina, con una bandiera australiana in più al fianco nell’occasione. Potenziale un quarto con Ons Jabeur più che con Emma Raducanu, dato che la tunisina sta mostrando un gran tennis e la britannica, invece, resta nel mistero. Dall’altro lato ci riprova Barbora Krejcikova: la campionessa in carica di Wimbledon ha bisogno di punti per tamponare la possibile perdita della cambiale del successo ai Championships.

Nella lunghissima storia del torneo c’è stato anche spazio per un’italiana in finale: Raffaella Reggi, che nel 1989 capitalizzò il walkover di Chris Evert al terzo turno (era l’ultimo anno della campionessa di Fort Lauderdale), e per un set resse Martina Navratilova, prima di cedere 7-6 6-2. L’anno scorso qui Jasmine Paolini si spinse fino in semifinale.

TABELLONE WTA 250 EASTBOURNE 2025

Kasatkina (AUS) [1]-Sun (NZL)

Blinkova-Bouzkova (CZE)

Joint (AUS)-Jabeur (TUN)

Li (USA)-Raducanu (GBR) [7]

Kenin (USA) [4]-Qualificata

Pavlyuchenkova-Tomova (BUL)

Qualificata-Qualificata

Xu (GBR)-Stearns (USA) [6]

Linette (POL) [5]-Yastremska (UKR)

Jones (GBR)-Qualificata

Bronzetti (ITA)-Qualificata

Kartal (GBR)-Ostapenko (LAT) [3]

Sramkova (SVK) [8]-Cristian (ROU)

Qualificata-Osorio (COL)

Burrage (GBR)-Uchijima (JPN)

Dart (GBR)-Krejcikova (CZE) [2]