Tabellone WTA Bad Homburg 2025: Paolini al via, ma pericoli Maria e Svitolina

Svelato il tabellone principale del WTA di Bad Homburg, in Germania, dall’anno scorso promosso a 500 dopo tre edizioni da 250, la prima delle quali tenuta idealmente a battesimo dal nome più importante del dopo-Graf in Germania, Angelique Kerber. Campionessa in carica è la russa Diana Shnaider.

In Italia tutti i motivi d’interesse sono legati alla presenza di Jasmine Paolini, in una delle rare occasioni in cui alla partecipazione in singolare non associa quella in doppio con Sara Errani (si ritroveranno a Wimbledon). Il tabellone della numero 1 azzurra, però, è pieno di insidie.

La prima: potenzialmente la tedesca Tatjana Maria, che al Queen’s si è resa protagonista di una delle storie più belle dell’anno grazie alla facilità con cui riesce a giocare sull’erba. La cosa incredibile è che per lei l’avversaria iniziale è la stessa di allora, la canadese Leylah Fernandez (a Londra, dopo le qualificaizoni, a lei seguirono Muchova, Rybakina, Keys e Anisimova: da far spavento a chiunque, non a lei). La seconda: Elina Svitolina, con l’ucraina che sull’erba non vanta titoli, ma due semifinali a Wimbledon sì. Più complesso identificare la favorita nello spot corrispondente di semifinale perché si conosce la poca simpatia che intercorre tra Iga Swiatek e l’erba.

Il tabellone è comandato da Jessica Pegula, e, incredibilmente, anche per l’americana i grattacapi arrivano subito, perché c’è la stessa Liudmila Samsonova che, in tre durissimi set, l’ha eliminata all’esordio in quel di Berlino. Nel secondo spot possibile un Andreeva-Shnaider ai quarti, ma proprio legato a Shnaider è il terzo fatto al limite dell’assurdo di questo torneo: al primo turno incontrerà la croata Donna Vekic. Che non è una qualsiasi, ma quella che ha sconfitto l’anno scorso in finale.

TABELLONE WTA 500 BAD HOMBURG 2025

Pegula (USA) [1]-Bye

Samsonova-Qualificata

Osaka (JPN) [WC]-Qualificata

Kostyuk (UKR)-Navarro (USA) [5]

M. Andreeva [3]-Bye

Frech (POL)-Tauson (DEN)

Qualificata-Noskova (CZE)

Vekic (CRO)-Shnaider [6]

Alexandrova [8]-Bencic (SUI) [PR]

Putintseva (KAZ)-Sakkari (GRE) [WC]

Qualificata-Siegemund (GER) [WC]

Bye-Swiatek (POL) [4]

Svitolina (UKR) [7]-Mertens (BEL)

Xinyu Wang (CHN) [SE]-Haddad Maia (BRA)

Fernandez (CAN)-Maria (GER) [WC]

Bye-Paolini (ITA) [2]