Tabellone Europei calcio Under21 2025: orari, programma, tv, accoppiamenti dai quarti alla finale

In Slovacchia, fino a sabato 28 giugno, si disputeranno gli Europei Under 21 2025 di calcio: l’Italia ha chiuso al secondo posto nel Gruppo A ed affronterà, nel match valido per i quarti di finale, la Germania, che questa sera ha vinto il Gruppo B.

Le semifinali sono previste mercoledì 25 giugno, e, in caso di vittoria l’Italia affronterebbe la vincente del match tra Danimarca e Francia, mentre per gli azzurrini l’avversario dell’eventuale finale, prevista sabato 28, uscirà dall’altra parte del tabellone, che vede le sfide Portogallo-Paesi Bassi e Spagna-Inghilterra.

La diretta tv degli Europei Under 21 2025 di calcio è affidata alla Rai, che trasmetterà 13 partite, tra le quali tutte quelle dell’Italia, in programma su Rai 2 HD, con possibilità di spostamento su Rai 1 HD in caso di approdo degli azzurrini in finale. Diretta streaming su Rai Play, diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI U21 CALCIO 2025

Seconda fase ad eliminazione diretta

Sabato 21 giugno 2025

Quarti di finale

1° C-2° D 18:00 Portogallo – Paesi Bassi

1° A-2° B 21:00 Spagna – Inghilterra

Domenica 22 giugno 2025

Quarti di finale

1° B-2° A Germania – Italia 18:00 o 21:00

1° D-2° C Danimarca – Francia 18:00 o 21:00

Mercoledì 25 giugno 2025

Semifinali

vinc. 1C-2D – vinc. 1A-2B 18:00 o 21:00

vinc. 1B-2A – vinc. 1D-2C 21:00 o 21:00

Sabato 28 giugno 2025

Finale

vinc. 1C-2D/1A-2B – vinc. 1B-2A/1D-2C 21:00

PROGRAMMA EUROPEI U21 CALCIO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.